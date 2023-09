Le BEL 20 termine la semaine dans le vert

Le BEL 20 et ses voisins européens étaient partagés vendredi à la clôture, celle-ci confirmant l'indice bruxellois en hausse de 0,46% à 3.682,86 points avec 11 de ses éléments dans le vert, Solvay (109,95) et arGEN-X (478,20) en tête avec des hausses de 2,85 et 2,88%.

Elia (105,40) et Melexis (86,30) valaient de même 1,03% de moins que jeudi, Sofina (206,00) perdant 0,77% alors que Aperam (26,42) et Umicore (24,62) remontaient de 1,03 et 0,61%. AB InBev (51,96) était négative de 1,03% alors que KBC (60,64) gagnait de justesse 0,13%, rejoignant Ageas (37,09) qui était positive de 1,12%.

UCB (83,06) et Galapagos (35,24) étaient également positives de 0,31 et 0,69% alors que les immobilières étaient en baisse avec une chute de 2,50% en WDP (25,74), Cofinimmo (70,80) reculant de 1,53%.

Atenor (18,30) et Immobel (31,95) chutaient de 4,4 et 4,6% tandis que Accentis (0,0274) et CFE (7,97) reculaient de 2,1 et 1,2%, Euronav (15,64) et Exmar (11,20) de 2,8 et 1,2%.

Recticel (10,76) rebondissait finalement de 6,1% après sa chute de 5,7% de la veille, SmartPhoto (27,30) reculant de 2,1%.

Celyad (1,06) s'envolait à nouveau et ajoutait 40,9% aux 25,7% déjà engrangés la veille, DMS Imaging (0,0125) se trouvant à l'inverse allégée de 19,3% tandis que Sequana Medical (3,50) et Oxurion (0,0015) chutaient de 2,2 et 11,7%.