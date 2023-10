Le BEL 20 termine la semaine sous les 3.300 points

Les résultats de Cofinimmo (56,40) étaient également salués par une hausse de 1,81% tandis que D'Ieteren (137,20) perdait 1,65%, Galapagos (30,37) reculant de 1,49%, Solvay (96,54) et UCB (69,26) de 1,03 et 1,06%, arGEN-X (439,60) de 0,07%.

Aperam (25,36) et Umicore (22,34) remontaient de 0,48 et 1,13% alors que KBC (51,68) regagnait 0,31% contrairement à Ageas (36,13) et AB InBev (50,40) qui étaient négatives de 1,07 et 0,63%.