Le BEL 20 termine la semaine sur un recul de quasi 1%

Umicore (20,08) et Melexis (73,90) emmenaient par contre les baisses en chutant de 3,83 et 2,57%, en compagnie de Ackermans (160,40), négative de 2,08%.

D'Ieteren (209,00) se démarquait en progressant d'1,06% à la suite d'une appréciation revue à la hausse, AB InBev (55,36) et Lotus Bakeries (8.990) s'appréciant de 0,14 et 0,67%.

Solvay (27,35) et Syensqo (90,22) reperdaient 1,30 et 1,43%, UCB (114,35) reperdant de même 1,72% tandis que Galapagos (29,20) et arGEN-X (357,40) reculaient de 0,88 et 1,35%, Elia (96,80) de 1,12%.

Ageas (42,70) et KBC (69,30) valaient 1,39 et 0,49% de moins que jeudi, Cofinimmo (62,05) et WDP (26,16) étant négatives de 0,96 et 0,83% alors que Aedifica (57,95) conservait finalement son niveau de la veille.

Ontex (8,43) et Belysse (0,96) se distinguaient par ailleurs en progressant de 2,4 et 3,8% en compagnie de Home Invest (16,32) et Inclusio (13,50) qui gagnaient 1,5%, Greenyard (5,30) bondissant de 4,3% alors que Xior (26,50) plongeait de 5,3%.