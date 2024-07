Le BEL 20 termine la semaine sur une petite cinquième hausse

Un léger rebond final devait confirmer une avance de 0,05% du BEL 20 à 3.959,84 points avec 12 de ses éléments dans le vert, Sofina (220,00) étant stationnaire.

Lotus Bakeries (9.820) avait pris la tête avec une avance de 1,55% devant le peloton où on retrouvait les immobilières Aedifica (58,45) et Cofinimmo (59,75) qui progressaient de 1,12 et 1,27%, Elia (89,85) et Melexis (83,45) gagnant 1,18 et 1,21%.