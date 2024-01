Le BEL 20 termine à la traine de ses voisins européens

Après avoir évolué autour de sa clôture précédente dans l'après-midi de mardi, l'indice BEL 20 devait s'orienter plus nettement à la baisse après l'ouverture négative de Wall Street, l'indice bruxellois reculant finalement de 0,32% à 3.643,93 points avec 12 de ses éléments dans le rouge emmenés par Umicore (20,73) qui chutait de 3,31%.

Aperam (29,12) perdait de même 1,99% tandis que Syensqo (79,98) abandonnait 2,05%, arGEN-X (349,50) et Solvay (25,69) reculant de 0,68 et 0,27%. Galapagos (35,01) cédait 0,57% à l'inverse de UCB (86,18), positive de 0,56%.

AB InBev (57,47) et KBC (60,58) ne gagnaient plus que 0,05 et 0,46% alors que Ageas (39,56) avait porté son recul à 0,70%. Sofina (223,20) reperdait 0,98% alors que Melexis (80,45) avait viré de 1,84% à la hausse.