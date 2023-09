Le BEL 20 a terminé sous les 3.600 points, Aperam en tête

Avec tous ses éléments dans le rouge, l'indice BEL 20 devait creuser progressivement ses pertes lundi et rester à la traine de ses voisins européens en abandonnant finalement 1,49% à 3.580,79 points, avec Aperam (26,13) toujours en tête avec une chute de 3,54% après un avertissement sur résultats et avoir perdu jusqu'à plus de 12% à 23,75 euros.

Aedifica (53,65) et Cofinimmo (65,95) étaient en baisse de 2,28 et 1,79%, KBC (59,78) et Ageas (38,96) cédant 1,16 et 0,79% tandis que AB InBev (52,22) perdait 1,71%.

Umicore (21,60) et Elia (97,05) suivaient avec des baisses de 3,44 et 3,53%, UCB (79,70) abandonnant 2,95% tandis que Solvay (104,50) reculait de 1,46%, arGEN-X (477,20) et Galapagos (32,98) concédant 0,04 et 0,24%.

D'Ieteren (157,80) et Sofina (194,70) terminaient 1,37 et 1,42% plus bas que vendredi, Barco (18,76) et Melexis (80,40) reculant de 1,26 et 1,29%, WDP (23,52) et Proximus (7,90) de 1,18 et 1,89%.

Bpost (5,14) se distinguait par ailleurs en rebondissant de 13,7% alors que Atenor (15,35) plongeait de 10,5%, Econocom (2,555) et Solvac (116,00) se dépréciant de 5,7 et 3,3%, EVS (26,40) et Ontex (6,94) de 2,4%, Viohalco (5,18) de 4,8%.

Mithra (2,08) chutait enfin de 4,8% à l'inverse de Biosenic (0,1025) qui bondissait de 10,2%, Celyad (0,758) gagnant plus de 3% comme Hyloris (12,10).