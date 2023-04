Le Bel 20 termine sous les 3.800 points

Après avoir tenté de résister mercredi à la mi-journée, l'indice Bel 20 devait enregistrer un nouvel accès de faiblesse qui le repoussait à nouveau 1,13% plus bas que la veille, un rebond final confirmant un recul de 0,79% de l'indice bruxellois, à 3.795,60 points avec 11 de ses éléments dans le rouge, Barco (26,50) étant stationnaire.

Les résultats de Melexis (87,35) étaient accueillis par une chute de 6,68% alors que Proximus (7,954) reculait de 5,26% mais, pour un gain de 3,35% compte de tenu de son détachement de coupon. arGEN-X (347,20) et UCB (85,26) pesaient sur la tendance en abandonnant 3,12 et 3,05% tandis que Galapagos (34,87) et Solvay (108,65) cédaient 0,63 et 0,23%.

AB InBev (60,21) et KBC (65,06) valaient 0,22 et 0,37% de plus que la veille, Aperam (32,25) et Umicore (29,34) remontant de 1,61 et 0,93% tandis qu'Ageas (39,83) et D'Ieteren (168,50) reculaient de 0,99 et 1%, Sofina (202,80) de 2,03%. Bpost (4,216) plongeait par ailleurs de 6,9% après avoir perdu 18,7% la veille, Sequana Medical (3,10) plongeant de même de 10,1% après sa décote de 31,8% de mardi. Oxurion (0,0047) et Nyxoah (7,34) chutaient de 19 et 7,8% supplémentaires, Biosenic (0,10) abandonnant 7% alors que Celyad (0,694) récupérait 5,1%.

Euronav (15,35) et Agfa-Gevaert (2,66) reculaient enfin de 2,4 et 1,1%, Ontex (7,48) et CFE (10,00) cédant 1,8 et 2,3% alors qu'Intervest Offices (18,46) bondissait de 3,5%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1065 USD, contre 1,1035 dans la matinée et 1,0985 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.185 euros, en progrès de 55 euros.