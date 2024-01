Le BEL 20 teste à nouveau le seuil des 3.600 points

Après avoir franchi brièvement les 3.600 points mardi à l'ouverture, l'indice BEL 20 devait ramener son avance à 0,1% vers 11h en s'inscrivant à 3.596 points avec un partage équitable de ses éléments entre hausses et baisses.

Sofina (208,60) et Ageas (28,83) étaient également négatives de 1,2%, AB InBev (57,80) repassant d'une fraction dans le vert alors que KBC (60,36) progressait de 1,1%.

L'indice bruxellois bénéficiait du soutien de Solvay (25,24) et UCB (85,12) qui progressaient de 1,9 et 1,1%, Syensqo (80,64) regagnant 1,3% alors que le poids lourd arGEN-X (330,10) abandonnait 1,4%, Proximus (9,02) reperdant 2,7%.

Melexis (80,45) valait 1,2% de moins que la veille, Elia (109,80) et D'Ieteren (181,30) concédant 0,2% chacune alors qu'Aperam (29,29) et Umicore (21,39) s'appréciaient de 0,2 et 1,7%.

Les immobilières repartaient à la baisse avec Aedifica (58,15) qui perdait 1%.

Tubize (75,20) gagnait par ailleurs 2% supplémentaires alors qu'Atenor (6,42) reperdait 2,7%.