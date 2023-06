Le BEL 20 toujours à la traine et seul dans le rouge

Galapagos (36,67) cédait 1,1% alors que arGEN-X (347,60) et Solvay (100,40) repassaient de 0,3 et 0,1% dans le vert.

AB InBev (51,65) valait 0,2% de plus que mardi tandis que KBC (61,78) et Ageas (37,04) reculaient de 0,5%, Sofina (188,90) et D'Ieteren (158,40) remontant de 0,9% et Proximus (6,85) de 1,1%.

La BNB (536,00) et Atenor (27,00) rebondissaient par ailleurs de 3,5 et 2,3% contrairement à Euronav (13,63), Ontex (6,68) et Shurgard (40,46) qui cédaient entre 1,9 et 1,4%.

Oxurion (0,002) reperdait enfin 13% à l'inverse de Biosenic (0,0888) qui rebondissait de 3,5%.