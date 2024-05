Le BEL 20 a une nouvelle fois testé les 3.900 points, en vain

L'indice bruxellois bénéficiait surtout du bond de 3,51% de son poids-lourd arGEN-X (363,10) alors que Aedifica (62,15) et Elia (93,05) progressaient de 3,33 et 2,99%. Galapagos (27,34) s'appréciait de 2,86%, Cofinimmo (63,40) et WDP (25,72) de 1,77 et 3,13%.

A l'opposé, Umicore (19,92) et Melexis (76,50) chutaient de 4,51 et 2,92% en compagnie d'UCB (121,85) et Lotus Bakeries (9.240) qui reperdaient 2,17 et 2,01%. Solvay (30,50) et Syensqo (88,29) s'appréciaient de 0,30 et 1,26%, D'Ieteren (205,00) de 0,89%.