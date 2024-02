Le BEL 20 a viré au rouge après les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis

Aperam (29,17) était toujours positive de 1,14% comme Melexis (79,80) et Syensqo (84,25) qui progressaient de 1,59 et 1,54%, Galapagos (34,54) s'appréciant de 0,12% alors que Solvay (24,41) et UCB (86,14) reculaient de 0,73 et 0,53%, arGEN-X (350,10) de 0,23%.

Quatorze des éléments de l'indice bruxellois avaient viré au rouge, Umicore (20,52) et Elia (108,70) en tête avec des reculs de 2,19 et 1,81%.

Les immobilières avaient également viré au rouge avec des reculs de 0,60 et 0,53% en Aedifica (57,80) et WDP (26,24), Cofinimmo (64,95) cédant 0,31%.

D'Ieteren (181,50) et Proximus (8,66) abandonnaient 0,44 et 0,62%, AB InBev (57,31) et Ageas (39,13) cédant 0,21 et 0,36% alors que GBL (70,48) et KBC (59,40) gagnaient 0,51 et 0,34%.

Atenor (6,92) regagnait par ailleurs 5,2% alors que Care Property Invest (12,70) reculait de 3,5%, CFE (7,95) et Belysse (0,61) de 2,1 et 3,2%, Unifiedpost (2,88) et Agfa-Gevaert (1,224) de 2,4 et 1,6%.