Le BEL 20 vire au rouge après une ouverture en hausse

Le BEL 20 et ses voisins européens devaient rapidement repasser dans le rouge mardi matin, l'indice bruxellois reperdant 0,3% vers 11h en s'inscrivant à 3.725 points avec 14 de ses éléments en baisse, Umicore (22,11) et Solvay (27,25) en tête avec des chutes de 5,5 et 2,7%.

Syensqo (92,00) cédait 0,8% alors qu'UCB (83,14) était positive de 0,6% en compagnie d'arGEN-X (374,60) et Galapagos (38,61) qui s'appréciaient de 2,4 et 1,8%.

AB InBev (59,52) valait 0,2% de plus que la veille tandis que KBC (60,02) et Ageas (39,39) cédaient 0,9% comme Melexis (80,70), Aedifica (61,35) et Aperam (30,32) reculant de 1,5 et 1,3%.