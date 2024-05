Le Bel20 franchit les 4.000 points pour la première fois depuis près de deux ans

Lotus Bakeries (9.570) et Ackermans (168,20) suivaient avec des mieux de 1,59 et 1,45%, Elia (97,05) et D'Ieteren (217,20) s'appréciant de 0,62 et 0,18%.

Sofina (221,60) et WDP (26,04) étaient négatives de 1,60 et 0,89%, Aedifica (63,45) cédant 0,16%.

Solvay (34,68) et Syensqo (94,26) abandonnaient 0,23 et 1,44%, Galapagos (27,02) reculant de 0,81% alors qu'UCB (121,25) et arGEN-X (367,60) étaient positives de 1,13 et 0,27%.

Les résultats de Bekaert (45,50) étaient accueillis par une chute de 4,17%, ceux de Euronav (17,29) et Ahold Delhaize (28,89) par des bonds de 7,79 et 2,23%.

Inclusio (13,35) et Belysse (0,81) chutaient de 3,9 et 3%, Iep Invest (5,35) perdant 4,4% alors que Roularta (11,15) et Agfa-Gevaert (1,322) progressaient de 3,7 et 2,3%, Barco (13,61) et Colruyt (42,50) de 2,6 et 1%, SmartPhoto (27,40) de 2,6%.

IBA (14,16) et Fagron (18,74) valaient enfin 1,9 et 1,5% de plus que mardi, Nyxoah (8,40) et Biotalys (3,04) cédant par contre 3 et 1,9%.