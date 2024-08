Le bitcoin sombre sous la barre des 50.000 dollars

Vers 13H30 GMT (15H30 à Paris), le bitcoin chutait de 13,49% à 51.161,50 dollars, peu après avoir plongé de plus de 16% et glissé jusqu'à 49.212,74 dollars, un plus bas en près de six mois.

"Au plus fort de la journée, 300 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation du marché des crypto-monnaies", affirme Simon Peters, analyste chez eToro.