Le bitcoin à son plus haut niveau depuis juin après un discours de Trump

Le cours du bitcoin a atteint lundi son plus haut niveau depuis la mi-juin. Cette progression historique fait suite à un discours tenu le week-end dernier par Donald Trump à Nashville, lors duquel l'ex-président des États-Unis et nouveau candidat à la Maison Blanche a fait l'éloge des cryptomonnaies.

Lors de l'un des plus grands événements annuels de crypto-monnaie, Donald Trump a ainsi promis de faire des États-Unis la "capitale crypto de la planète" et une "superpuissance du bitcoin" s'il gagnait les élections de 2024. L'ancien hôte de la Maison Blanche a appelé les Américains à adopter la technologie des devises numériques et des bitcoins, faute de quoi la Chine et d'autres pays s'en empareront et deviendront dominants. "Je veux que nous commencions à miner, frapper et fabriquer des bitcoins aux États-Unis", a-t-il déclaré.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue et la plus échangée au monde, a augmenté de 2,6% pour atteindre 69.462 dollars. D'autres crypto-monnaies ont également gagné en valeur.