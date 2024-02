Le blocage du site ArcelorMittal à Gand est levé

Cependant, la circulation sur l'axe R4 à hauteur de Zelzate reste perturbée. "Il y a encore une centaine de personnes présentes et une cinquantaine de tracteurs à un rond-point", signale un porte-parole de la police locale.

Dans la journée, des agriculteurs avaient empêché l'accès à l'entreprise, depuis diverses entrées. A un certain moment, personne ne pouvait plus ni entrer ni sortir. Mais ces blocages sont désormais terminés, confirme la police.

Depuis jeudi matin vers 11h00, les agriculteurs bloquaient un rond-point près du site d'ArcelorMittal à Gand. Des manifestations avaient aussi lieu dans le port de Gand, mais la circulation n'y est plus entravée non plus.