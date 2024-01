Le Boerenbond et l'Algemeen Boerensyndicaat vont mener des actions en Flandre

Dans le sillage des manifestations d'agriculteurs en France, en Allemagne et en Wallonie, des actions seront également lancées en Flandre dans les prochains jours. L'Algemeen Boerensyndicaat (ABS) prévoit de mener une action au stade de football de Saint-Trond dès dimanche. Le Boerenbond, quant à lui, descendra dans la rue à partir de mardi.

L'action de l'ABS au Stayen, le stade de Saint-Trond, aura lieu dimanche à partir de 12h30, rapporte Mark Wulfrancke, responsable politique du syndicat. Une heure plus tard, le coup d'envoi du derby contre le Racing Genk sera donné dans le même stade. Pour l'instant, rien n'est précisé quant à la nature exacte de l'action. "Mais tout se déroule en concertation avec la police. L'intention n'est certainement pas d'impacter les citoyens", précise M. Wulfrancke.

Le Boerenbond a également l'intention de faire entendre sa voix. Une première action aura lieu mardi dans la province d'Anvers, suivie d'autres actions locales. Là encore, aucune information supplémentaire ne sera communiquée pour l'instant. "Mais en tout état de cause, nous ne prévoyons pas d'actions lourdes ou agressives", a souligné la porte-parole Elisabeth Mertens. On pourrait y voir plus clair lundi.

Les deux organisations agricoles ont souligné qu'il existe une grande volonté d'agir parmi les agriculteurs, lesquels se plaignent de la baisse des revenus, de la complexité administrative et d'une réglementation changeante ou trop stricte. En Flandre, la politique de l'azote suscite également l'insatisfaction.