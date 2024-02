Le Boerenbond soutient à nouveau des projets visant à réduire les émissions d'azote

C'est la deuxième fois que l'organisation lance un tel appel à projets. Cinq projets ont été sélectionnés en 2023. L'un vise à empêcher le contact entre le fumier et l'urine dans l'étable pour "empêcher la formation d'azote et permettre une réduction attendue des émissions d'environ 70%", explique le Boerenbond.

Cette année, les candidats peuvent poser leur candidature du 15 février au 14 mai. "Les conditions importantes pour la sélection sont la faisabilité financière et technique pour l'agriculteur, un caractère durable intégral et une large applicabilité au sein de l'agriculture flamande. Les projets retenus peuvent bénéficier d'un remboursement de la moitié de leurs coûts, avec un maximum de 125.000 euros. "On vise quatre à cinq exploitations cette année", a indiqué Pieter-Jan Delbeke, consultant en matière de climat et d'émissions au Boerenbond.