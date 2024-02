Le Boerenforum dans la rue pour dénoncer "les politiques néolibérales qui bradent tout"

Les négociations avec un certain nombre de pays d'Amérique du Sud en vue d'un nouvel accord de libre-échange dit "Mercosur", ne sont que le dernier avatar d'une politique qui considère le gain économique comme étant le seul objectif, selon le Boerenforum. Il cite à titre d'exemple l'accord de libre-échange avec le Canada (l'Accord économique et commercial global ou AECG) et les mesures relatives aux importations de produits agricoles bon marché en provenance d'Ukraine.

Les frustrations des agriculteurs remontent aux années 1980. A l'époque, les agriculteurs avaient déjà exprimé pacifiquement et à plusieurs reprises leur mécontentement. "Mais, à contrecœur, nous ne sommes écoutés que lorsque nous provoquons des remous".