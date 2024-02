Le bond d'AB InBev a maintenu le Bel 20 dans le vert

Solvay (22,64) emmenait les baisses en chutant de 3,54% tandis que Syensqo (83,65) et Galapagos (35,82) abandonnaient 1,44 et 0,47%, arGEN-X (362,90) valant 0,06% de moins que la veille.

KBC (56,58) et Ageas (37,81) étaient négatives de 3,12 et 0,97%, Cofinimmo (62,55) abandonnant 2,34% tandis qu'Aperam (29,50) et Umicore (20,66) reculaient de 1,47 et 0,43%, Sofina (216,20) et Proximus (8,39) de 1,10 et 1,25%.

D'Ieteren (179,70) et Elia (106,90) s'appréciaient de 1,13 et 0,19% tandis qu'Aedifica (55,95) perdait 1,24%.

Unifiedpost (3,11) et bpost (3,51) chutaient par ailleurs de 10,5 et 6,7% en compagnie d'Agfa-Gevaert (1,19) et Ontex (7,05) qui perdaient 2,3 et 2,5%, Immobel (25,50) et Care Property Invest (12,60) chutant d'un peu plus de 3% comme Atenor (6,22) alors que Lotus Bakeries (9.220) repartait de 3,7% à la hausse.