Le CAC 40 signe une progression de 16,5% en 2023

L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé 2023 à 7.543,18 points, soit un gain de 16,52% sur l'année, sa troisième meilleure performance sur les dix dernières années grâce notamment au reflux de l'inflation.

Le CAC 40 a fortement progressé en début et en fin d'année, et a établi en décembre son record absolu en séance, à 7.653,99 points. Parmi les entreprises qui le composent, le constructeur Stellantis (+59,34%), le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain (+46,02%) et le géant de la publicité Publicis (+41,37%) ont réalisé les meilleures performances.