Le Canada promet 13 milliards de dollars de subventions à VW pour son usine de batteries

Selon le ministre canadien, cette usine, dont le coût de construction est estimé à 7 milliards de dollars canadiens, deviendra probablement le plus grand site de production au Canada. L'usine couvrira 350 terrains de football et créera des milliers d'emplois dans la région, a-t-il déclaré. La valeur économique résultant de l'implantation d'un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, et des fournisseurs qui suivront, est bien plus importante que les subventions, a souligné le ministre.

Plusieurs autres poids lourds du secteur ont également choisi le Canada pour s'implanter sur le marché nord-américain. Le gouvernement canadien négocie actuellement le soutien financier qui sera dédié au projet de "méga-usine" de batteries du constructeur Stellantis, fruit d'une coentreprise avec le fabricant de batteries LG Energy Solutions.

En misant sur les usines de batteries, le Canada entend bénéficier de l'électrification massive de l'industrie automobile. "Ce sont des opportunités qui ne se présentent qu'une fois par génération", a déclaré M. Champagne.