Le canal de Panama restreint encore le passage des navires à cause de la sécheresse

L'opérateur du canal de Panama, voie de passage des navires de marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique, a annoncé mardi (heure locale) réduire encore davantage le nombre de traversées en raison de la sécheresse.

Le trafic sera réduit à 25 navires quotidiens à partir du vendredi 3 novembre et chutera progressivement à 20 bateaux par jour mi-février, a précisé l'Autorité du canal du Panama (ACP).

Depuis, "le mois d'octobre a été le mois le plus sec enregistré depuis 73 ans. La sécheresse provoquée par le phénomène El Niño continue d'impacter sérieusement les systèmes de réservoirs" nécessaires au fonctionnement des écluses du canal, a relevé l'opérateur.

Les restrictions ont fait exploser les délais pour le passage des bateaux, avec une file d'attente qui a atteint jusqu'à 163 navires en août.

Long de 80 kilomètres, le canal offre un accès direct entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, ce qui permet de contourner le continent sud-américain. Les principaux pays l'utilisant sont les États-Unis, la Chine et le Japon. Pour chaque bateau, il est nécessaire de déverser environ 200 millions de litres d'eau douce, que le canal obtient d'un bassin hydrographique formé par les lacs Gatún et Alajuela.