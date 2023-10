Le centre de compétences Aptaskil investit à Liège dans les biotechs et biopharma

Le centre de compétence Aptaskil élargit son offre de formations en créant une nouvelle antenne biotech et biopharma au LégiaPark à Liège. L'investissement s'élève à près de 2,5 millions d'euros, a indiqué mardi Frédéric Druck, président d'Aptaskil et directeur d'Essenscia Wallonie, la section régionale de la fédération sectorielle belge de la chimie et des sciences de la vie.

Après l'extension récente du centre de formation à Seneffe, Aptaskil, centre de compétence aux métiers de la chimie, de la biopharmacie et des biotechnologies, investit à Liège dans la construction d'une nouvelle infrastructure au LégiaPark, parc d'activités économiques dédié aux sciences du vivant et aux biotechnologies. Le lancement des travaux a été inauguré ce mardi.

Cette antenne se concentrera sur des formations pour les emplois de production dans le secteur de la biopharmacie et de la biotechnologie, tout en ciblant particulièrement les métiers en pénurie comme opérateur et technicien de production et responsable d'assurance qualité. En région liégeoise, on recense plus de 140 entreprises actives dans des domaines tels que l'oncologie, la cardiologie, l'immunologie, la thérapie cellulaire et génique ou la radiopharmacie.