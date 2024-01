Le centre de distribution Delhaize à Ninove reste bloqué

L'action a débuté mardi soir vers 17h00. Les agriculteurs prévoient de poursuivre leur action au moins jusqu'au sommet européen prévu demain/jeudi. Si les employés de Delhaize parviennent à passer entre les tracteurs, aucun camion ne peut accéder au centre. "Depuis mardi soir, il n'y a plus d'approvisionnement en provenance des fournisseurs et nos camions ne peuvent pas partir vers les magasins", a précisé M. Dekelver. "Il s'agit d'un centre de distribution pour les boissons et les produits secs. Les magasins disposent toutefois d'une réserve suffisante de produits secs, ce qui limite pour l'instant les conséquences pour les clients et évite de jeter des denrées alimentaires."

À l'heure actuelle, aucune négociation n'est en cours entre les agriculteurs et Delhaize. L'enseigne explique "comprendre les préoccupations des agriculteurs", mais espère que le blocage "ne durera pas trop longtemps".