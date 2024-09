Le Centre pour la cybersécurité veut généraliser l'authentification à deux facteurs

Le Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB), la Cyber Security Coalition et Febelfin ont lancé mercredi lors d'une conférence de presse une nouvelle campagne visant à promouvoir l'authentification à deux facteurs. D'après les trois organes, 80% des piratages auraient pu être évités grâce à cette méthode de sécurité basée sur la gestion des identités et accès qui impose deux formes d'identification (empreinte, code SMS, etc.).