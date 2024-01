Le certificat médical demandé dès le premier jour d'absence dans six PME sur dix

Soixante-quatre pour cent des entreprises de moins de 50 salariés demandent un certificat médical dès le premier jour d'absence, environ 15% offrent la possibilité aux travailleurs de s'absenter une journée, trois fois par an, sans certificat médical et un quart des PME ne demandent plus du tout de certificats médicaux, ressort-il vendredi d'une enquête de l'entreprise de services RH Acerta et des organisations patronales Etion et VKW Limburg auprès de plus de 500 PME belges.