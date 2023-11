Le chiffre d'affaires de Bekaert en baisse au cours des 9 premiers mois de 2023

Bekaert explique cette diminution de son chiffre d'affaires par la fixation des prix, due au ralentissement de l'inflation au niveau des matières premières et de l'énergie, ainsi que par la baisse des volumes.

"Le groupe progresse bien dans le développement de ses nouvelles plateformes de croissance et, avec la finalisation de la cession des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou, Bekaert poursuit son repositionnement sur des marchés à plus forte croissance et marge", précise la société.