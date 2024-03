Le chiffre d'affaires du fournisseur de boissons Fountain a progressé de près de 20%

Le groupe Fountain, fournisseur de boissons chaudes et froides dans les entreprises, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 29 millions d'euros en 2023, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, rapporte-t-il lundi. Il vise une croissance entre 5 et 10% de l'activité et une amélioration de la rentabilité sur l'exercice 2024.