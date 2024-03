Le chimiste Evonik, qui possède un site à Anvers, supprime 2.000 emplois dans le monde

Sur les 2.000 emplois visés, 1.500 se situent en Allemagne. Evonik cherche à diminuer le nombre de cadres, jugé excessif par rapport aux effectifs. "Il y a un manager pour quatre employés, c'est complexe et coûteux", explique le groupe.

Ces réductions d'effectifs doivent permettre de générer 400 millions d'euros d'économies annuelles. Elles accompagnent une réorganisation des activités du chimiste, qui prévoit de rendre plus autonomes certains sites. Evonik veut loger d'ici fin 2025 les activités de ses sites à Anvers, Wesseling (Allemagne) et Marl (Allemagne) au sein "d'entités autonomes", ce qui devrait permettre d'accéder à d'autres subsides et sources de financements, selon le chimiste.