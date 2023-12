Le chocolatier Leonidas pose la première pierre de sa nouvelle usine à Nivelles

Leonidas, implanté depuis 110 ans en région bruxelloise, a posé mardi la première pierre de sa nouvelle usine à Nivelles. Il s'agit d'un investissement de 70 millions d'euros qui permettra au chocolatier belge de regrouper sur un même site ses activités de production, ses bureaux et ses entrepôts logistiques. La nouvelle usine, où l'accent est notamment mis sur la durabilité, s'étendra sur un peu plus de 30.000 m2, soit 30% de plus que les surfaces actuelles. Le déménagement est prévu en deux phases, durant les étés 2025 et 2026.

La nouvelle usine de Leonidas sortira de terre dans le parc des Portes de l'Europe (Nivelles Nord), sur un terrain de 5 hectares. "La nouvelle situation offre un environnement de travail propice au bien-être du personnel. Ce choix stratégique dotera l'entreprise d'un nouvel outil qui améliorera la capacité et l'efficacité de la production, tout en permettant d'élargir la gamme des produits, en proposant encore plus de diversités et d'innovation aux consommateurs. De plus, le fait de rassembler sur un même site la production et l'entrepôt est un atout indéniable d'un point de vue logistique et limitera les transports et nuisances environnementales", indiquent les responsables.

Grâce à cette nouvelle implantation, Leonidas compte également renforcer son pôle R&D, lui dédiant près de 1000 m2 pour les laboratoires et les lignes pilotes. Le site nivellois, où la production devrait démarrer en septembre 2025, permettra aussi des modernisations futures.