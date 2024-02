Le Collège communal montois demande à la Région de reconsidérer le permis d'Envirolead

L'usine Envirolead suscite des grosses inquiétudes citoyennes, relayées par le comité "Non à Envirolead, Tous empoisonnés, Tous concernés". Ces inquiétudes portent essentiellement sur le respect des normes d'ordre sanitaire et environnemental par l'entreprise.

Pour les autorités montoises, les récents dossiers sensibles relatifs, notamment, à l'activité des broyeurs à métaux ou les PFAS contenus dans l'eau de distribution, "ont rappelé l'importance pour les citoyens et les communes que la Région wallonne garantisse un suivi environnemental efficace des sites industriels".

La Ville de Mons a indiqué lundi avoir déjà initié une démarche pour obtenir des réponses complémentaires via une étude environnementale contradictoire, votée lors du conseil communal de mars 2023, dont le marché public vient d'être relancé.

"Compte tenu du caractère très sensible de cette implantation, le Collège montois estime qu'il ne peut y avoir le moindre doute quant au suivi des normes imposées dans le permis", ont souligné les autorités montoises, "afin de préserver la santé des citoyens et l'environnement à court, moyen et long terme".

Le Collège montois envisage dès lors de demander à la Région wallonne de reconsidérer le permis délivré, en fonction des possibilités juridiques, notamment, une nouvelle étude d'incidence, une révision des conditions particulières ou un retrait de permis.