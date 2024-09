Le commerce britannique "étouffé" par le Brexit, selon une étude

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2021 - ou Brexit - continue d'avoir de sérieuses conséquences sur les importations et les exportations du pays, constate une étude de l'université Aston de Birmingham, relayée par le Financial Times.

Les modèles de recherche montrent que les exportations britanniques de biens vers l'UE sont de 17% inférieures par rapport à un scénario sans Brexit. Les importations depuis l'Union européenne seraient inférieures de 23%. Les secteurs les plus touchés sont l'agriculture, le textile et la production de bois et de papier. Ce sont surtout les petites entreprises britanniques qui ont vu leurs échanges commerciaux se contracter.

La charge administrative liée à la sortie de l'UE est décrite comme étouffante. Les chiffres pour l'année 2023 sont en outre moins bons que ceux des années précédentes. Il est dès lors craint que des dégâts encore plus importants ne surviennent.