Le constructeur chinois BYD va construire au Brésil sa première usine hors d'Asie

Les travaux de reconstruction de l'usine, située dans la ville de Camaçari, dans le nord-est du pays, commenceront dès la semaine prochaine, selon le journal brésilien "O Globo". Le site appartenait auparavant au constructeur automobile américain Ford, mais a été fermé au début de l'année 2021.

"Il s'agit d'investissements dans l'avenir du Brésil et dans la transition vers des voitures plus modernes et moins polluantes", a commenté le président. Selon O Globo, l'usine produira 150.000 véhicules par an.