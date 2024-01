Le constructeur de bus Van Hool fait appel à un gestionnaire de crise

Le constructeur explique avoir été "durement touché par la pandémie de coronavirus et l'invasion russe de l'Ukraine". La demande d'autocars a chuté, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées et l'inflation a augmenté. ""Ces facteurs externes ont eu un impact considérable sur les résultats financiers du groupe", explique l'entreprise. "Heureusement, on observe une première reprise des volumes et du carnet de commandes."

Pour accélérer sa reprise, Van Hool a donc fait appel à Marc Zwaaneveld. Le Néerlandais se concentrera sur la mise en œuvre d'un plan de redressement, tandis que le CEO, Filip Van Hool, continuera à s'occuper de la gestion quotidienne de l'entreprise.