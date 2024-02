Le coût des charges administratives pour les entreprises en hausse de 32% en deux ans

À l'opposé, le coût pour les grandes entreprises a diminué de 20% entre 2020 et 2022. La partie la plus importante du coût des charges administratives des entreprises est cependant toujours assumée par les petites entreprises, qui forment aussi le groupe le plus important dans la population des entreprises, précise le Bureau du Plan.

Le coût pour les entreprises a augmenté de 32% entre 2020 et 2022, alors qu'il avait diminué de 39% en 2020 par rapport à 2016. Cette augmentation est due à la hausse du coût des charges administratives des petites entreprises et, surtout, des entreprises de taille moyenne.

En termes de domaine réglementaire, l'emploi et la fiscalité ont contribué le plus à l'augmentation du coût total des charges administratives des entreprises entre 2020 et 2022, respectivement à concurrence de 40% et 39% à l'augmentation du coût total.

Le coût des charges administratives pesant sur les indépendants est estimé, en 2022, à 0,96 milliard d'euros. Par rapport à 2020, ce coût a diminué de 16% après avoir augmenté de 32% entre 2016 et 2020. La diminution du coût total des charges administratives des indépendants est exclusivement due à la diminution du coût des charges administratives fiscales, les charges administratives environnementales augmentant entre 2020 et 2022.