Le déblocage de l'A64 en Haute-Garonne est en cours

"C'est quasi-nettoyé, quasi-fini et dégagé, ce sera fait aux alentours de midi/midi et demi", a déclaré Joël Tournier, l'un des porte-parole du mouvement à Carbonne, avec l'éleveur Jérôme Bayle.

"On attend que les services de l'Etat lavent la route avec aussi une entreprise privée qu'on a fait venir pour nettoyer la route", a poursuivi M. Tournier, éleveur-céréalier, ajoutant qu'il fallait "balayer, dégraisser pour que ce soit nickel"

"On a été entendu, on a eu quelques réponses, tout ne sera pas parfait de suite, on ne va pas changer l'agriculture française en cinq minutes sous un pont d'autoroute mais il me semble qu'on a été vraiment, vraiment entendus", a estimé cet agriculteur mobilisé avec d'autres depuis dix jours sur ce barrage situé à environ 40 km au sud-ouest de Toulouse.

"On a au moins relancé le débat de l'agriculture en France", a-t-il ajouté.