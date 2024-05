Le déversement d'eaux usées vers le canal et la Senne a fortement diminué, relève Vivaqua

Depuis 2019, Vivaqua a entrepris diverses actions pour lutter contre les déversements d'eaux usées en milieu naturel, notamment via des travaux d'optimisation des déversoirs d'orage, ces soupapes de sécurité du réseau en cas de pluies. Afin d'éviter une saturation du réseau, et donc des inondations en ville, "ces déversoirs permettent aux eaux de se répandre dans le milieu naturel", explique l'entreprise, dont les activités couvrent la production et la distribution d'eau potable, la gestion des réseaux d'égouttage et la lutte contre les inondations en Région bruxelloise.

Pour limiter l'impact des eaux usées sur l'environnement du canal et de la Senne, l'entreprise travaille donc à diminuer les quantités d'eau déversées. Dans ce contexte, Vivaqua a récemment effectué des travaux au déversoir d'orage Paruck, situé sous la place Sainctelette, le dotant d'un déversoir mobile. "Cela permet de diminuer les déversements en cas de petites et moyennes pluies vers la Senne, tout en permettant de libérer le passage en cas de pluies importantes", précise la société.