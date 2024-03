Le dirigeant européen d'Ahold Delhaize démissionne

Le CEO d'Ahold Delhaize pour l'Europe et l'Indonésie, Wouter Kolk, a annoncé son départ du groupe de distribution belgo-néerlandais d'ici la fin de l'année 2023, a annoncé mercredi l'entreprise par voie de communiqué.

M. Kolk a débuté chez Ahold en 1991 et y a occupé différentes fonctions au fil des années. Après avoir été à la tête d'Albert Heijn, il est devenu, en octobre 2018, CEO du groupe pour l'Europe et l'Indonésie. À ce titre, il codirigeait notamment les enseignes belges Delhaize et Albert Heijn.

Le Néerlandais explique vouloir "élargir ses horizons" à travers des fonctions exécutives et non-exécutives. Il a récemment été nommé membre du conseil de surveillance de la société de peinture AkzoNobel.