Le Dow Jones et le S&P 500 à leur plus haut niveau historique en séance

Le Dow Jones, plus vieil indice boursier du monde, et le S&P 500, indice boursier basé sur les 500 plus grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis, ont atteint jeudi leur plus haut niveau historique après l'ouverture de Wall Street. Ces hausses s'expliquent par la baisse d'un des taux directeurs de la puissante banque centrale américaine (Fed), qui marque le début d'un cycle d'assouplissement monétaire très attendu.