Le fabricant de bus Ebusco s'attend à une nette amélioration de ses résultats en 2024

Le fabricant néerlandais de bus électriques Ebusco, dans lequel a investi l'homme d'affaires belge Marc Coucke, s'attend à une nette amélioration de ses résultats après une année difficile. L'entreprise espère plus que tripler son chiffre d'affaires et compte dégager un bénéfice opérationnel, indique-t-elle mardi.

"L'année dernière a été difficile et décevante. Nous n'avons pas réalisé ce que nous avions prévu, ni ce que nous avions promis", a admis le fondateur d'Ebusco Peter Bijvelds. Selon lui, l'entreprise a cependant pris les mesures nécessaires pour redresser la barre.

Lors de l'introduction en Bourse d'Ebusco en 2021, Marc Couke avait injecté quelque 30 millions d'euros dans l'entreprise néerlandaise, via sa société d'investissement familiale. Depuis, la valeur de l'action a fortement chuté, de près de 29 euros à son plus haut fin 2021, à 3 euros actuellement.

Ebusco a clôturé l'année 2023 sur une perte de plus de 120 millions d'euros. Un an auparavant, la perte s'élevait à 32 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a reculé de près de 112 millions d'euros en 2022 à quelque 102 millions l'an dernier. Des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ont notamment entravé la bonne marche de l'entreprise, confrontée également à une pénurie de matériaux et une production en berne.

En 2024, Ebusco mise sur une forte augmentation de son chiffre d'affaires, à au moins 325 millions d'euros, ainsi qu'à une baisse des charges d'exploitation et un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) positif.