Le fabricant de peintures PPG supprime 1.800 emplois en Europe et aux États-Unis

L'important producteur américain de peinture PPG, qui fabrique notamment des peintures et des laques des marques Histor et Sigma, supprime quelque 1.800 emplois, a-t-il annoncé jeudi. La démarche touchera principalement les États-Unis et l'Europe. Plusieurs usines seront en outre fermées. PPG, qui est également présent en Belgique, souhaite réduire ses coûts.