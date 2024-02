Le fabricant de semi-conducteurs X-FAB proche du milliard de dollars de chiffre d'affaires

"Nous avons terminé l'année avec un grand succès, grâce à des taux de croissance dépassant ceux du marché dans nos segments phares, à savoir l'automobile, l'industrie et le secteur médical", commente le CEO Rudi De Winter. "Cela montre que X-FAB, avec ses technologies spécialisées, est parfaitement positionné pour poursuivre sur la voie de la croissance."

Le chiffre d'affaires de 2023, constitué pour moitié de puces destinées au secteur automobile, a progressé de 23% par rapport à 2022. Le bénéfice net de cette société faisant partie de l'empire de l'homme d'affaires Roland Duchâtelet a plus que triplé, approchant les 162 milliards de dollars.

Pour cette année, le chiffre d'affaires attendu devrait être compris entre les 900 et les 970 millions de dollars avec une marge bénéficiaire (EBITDA) située entre 25 et 29%. L'an dernier, cette marge avait légèrement dépassé la fourchette prévisionnelle, s'élevant à 27,1%.

X-FAB dispose de six usines réparties en Allemagne, en France, en Malaisie et aux États-Unis. L'entreprise emploie plus de 4.200 personnes dans le monde.