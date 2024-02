Le fabriquant de l'Ozempic acquiert une usine à Bruxelles

Grâce au rachat de ces trois usines, qui emploient plus de 3.000 personnes au total, "nous serons en mesure d'aider beaucoup plus de patients atteints de diabète et d'obésité à l'avenir", s'est félicité le directeur général de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen, dans un communiqué de presse.

Les médicaments jumeaux Ozempic et Wegovy sont commercialisés à différentes doses sous forme de stylos injecteurs pour traiter le diabète de type 2, ainsi que comme traitements amaigrissants.

Ces deux médicaments sont devenus extrêmement populaires dans le monde entier au cours des derniers mois, entrainant d'importantes pénuries. En Belgique, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a dès lors appelé les médecins à ne prescrire l'Ozempic qu'aux patients diabétiques et aux personnes souffrant d'obésité sévère.