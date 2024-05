Le fixing final repousse le BEL 20 au-dessus des 4.000 points

Le BEL 20 et ses voisins européens n'ont guère évolué vendredi, la clôture les retrouvant partagés et peu modifiés alors que l'indice bruxellois terminait de 0,24% dans le vert en repassant subitement à 4.004,80 points au moment du fixing final.

arGEN-X (339,90) reculait également de 1,45% à l'inverse de Solvay (34,07) et Syensqo (95,86) qui gagnaient 1,40 et 0,26%, Galapagos (27,50) s'appréciant de 0,36%.

Neuf éléments du BEL 20 étaient teintés de vert, UCB (124,70) en tête avec un gain de 2,63%. Umicore (19,45) et D'Ieteren (198,90) freinaient par contre en chutant de 2,85 et 2,31%.

Ackermans (169,20) et Elia (102,80) restaient négatives de 0,88 et 1,25%, Lotus Bakeries (9.770) cédant 0,31% tandis que Melexis (81,50) repassait de justesse de 0,31% dans le vert.

AB InBev (62,12) valait 1,44% de plus que jeudi, KBC (68,48) et Ageas (47,02) gagnant 0,56 et 1,82% à l'inverse des immobilières Aedifica (60,90) et Cofinimmo (62,05) qui reperdaient 1,77 et 0,96%.

Warehouses Estates (38,00) et Immobel (28,15) chutaient de 5 et 4,2% alors que CFE (7,64) et Ontex (9,40) remontaient de 1 et 1,2%, Euronav (18,91) et Exmar (8,14) progressant de 1,2 et 1,7%, Recticel (13,90) de 2,6%.

Biosenic (0,0158) et Celyad (0,3135) rebondissaient enfin de 10,5 et 8,1% à l'inverse de Sequana Medical (1,66) qui chutait de 4,6%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0865 USD, comme la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 71.160 euros, en progrès de 850 euros.