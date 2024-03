Le fonds belge Newtree Impact lève près de 5 millions d'euros

Le fonds d'investissement belge Newtree Impact a réalisé une nouvelle levée de fonds d'un montant de 4,8 millions d'euros, annonce-t-il mercredi dans un communiqué. Cette augmentation de capital servira à "renforcer les investissements existants et à saisir de nouvelles opportunités au sein d'entreprises actives dans l'alimentation et l'agriculture innovantes".

L'apport principal a été amené par la société d'investissement Whitestone Group avec un demi-million d'euros d'apport en numéraire et 1,4 million d'euros d'apport en nature via une participation de 10% dans le Feeder Santé Nutrition. Les autres actionnaires historiques de Newtree Impact, tels que Noshaq, IMBC, Spinnova, Catalanfin, Fimmobel, et Aven Advisors, ont également renouvelé leur confiance, aux côtés de nouveaux investisseurs.

Les fonds levés seront utilisés pour "accélérer la croissance de Newtree Impact en permettant de renforcer certaines de ses participations et d'en prendre de nouvelles au sein d'entreprises spécialisées dans l'alimentation et l'agriculture innovantes en vue de faire face au changement climatique", explique le fonds d'investissement.