Le fonds d'investissement EQT acquiert une participation majoritaire dans CluePoints

CluePoints a été fondée en 2012 et élabore des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, les statistiques avancées et l'apprentissage automatique pour contrôler la qualité des essais cliniques et détecter d'éventuelles erreurs ou fraudes.

La firme d'investissement Summit Partners, investisseur de CluePoints depuis 2020, et Clinimetrics SA, co-fondatrice de CluePoints, ont également participé à la levée de fonds, ainsi que la direction, selon le communiqué. Summit Partners et Clinimetrics conservent une participation minoritaire dans la société.

CluePoints compte plus de 9.500 utilisateurs et a détecté plus de 142.000 problèmes dans plus de 1.600 essais cliniques, avance-t-elle dans le communiqué. Elle compte parmi sa clientèle "bon nombre des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques" au monde.

Elle dispose d'un siège à Louvain-la-Neuve mais également aux États-Unis, en Pennsylvanie.