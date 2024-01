La journée de mardi devrait être la plus froide de la semaine dans l'Hexagone, avec des températures ressenties comprises entre -5°C et -10°C sur un vaste tiers nord-est.

Le froid s'accentue mardi dans le nord-est de la France ainsi que dans le Massif central, se conjuguant avec des risques de crues dans le Nord et le Pas-de-Calais.

"L'offensive hivernale se poursuit", annonce Météo France. "Sur le nord du pays, le vent de Nord-Est accentue l'impression de froid qui s'étend. Les températures nocturnes sont glaciales."

Il fera de -7°C à -4°C degrés dans les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bretagne, l'Auvergne et le Limousin, et de -5°C à -2°C degrés sur le reste du territoire, anticipe le service météorologique.

Mardi matin, seules la côte d'Azur et la Corse enregistreront des températures positives, avec des minimales comprises entre 3 et 7 degrés et des maximales de 8 à 14 degrés.