Le gouvernement allemand refuse de soutenir un constructeur de taxis volants

Lilium, créée en 2015, a débuté l'année dernière la production de petits avions électriques à décollage vertical, capables de transporter jusqu'à six passagers. L'entreprise a déjà reçu des commandes pour plus de 700 taxis, issues de plusieurs pays. Un premier vol était prévu pour 2025, et une première livraison des appareils pour 2026.

Une telle production a cependant un coût. Quelque 500 ingénieurs travaillent pour Lilium, et, rien qu'au premier semestre de cette année, l'entreprise a dépensé près de 200 millions d'euros. Jusqu'à présent, les fonds dont disposait la start-up provenaient d'une septantaine d'investisseurs.