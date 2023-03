Le gouvernement bruxellois a validé le plan de redéploiement du site Reyers

Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi le plan de redéploiement du site Reyers, siège des télévisions nationales RTBF et VRT et qui accueillera également la chaîne régionale BX1, a annoncé vendredi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS), à la manœuvre dans ce dossier.

Celui-ci est situé sur la commune de Schaerbeek, à proximité directe des communes de Woluwe-Saint-Lambert et d'Evere. Ancienne propriété des entreprises RTBF et VRT, le site enclavé d'environ 20 hectares a été acquis par la Région bruxelloise dans le but d'ouvrir ce bout de territoire à son environnement urbain immédiat.

"Situé dans une zone en carence d'espaces verts accessibles au public, l'ouverture du site comme quartier et pôle média attractif à l'échelle régionale et nationale présente une réelle opportunité d'offrir aux Bruxellois un nouveau quartier comprenant de nombreux espaces publics et espaces verts qualitatifs et des logements, a commenté le cabinet du ministre-président bruxellois, dans un communiqué .

A la suite des résultats de la première enquête publique, l'exécutif bruxellois avait décidé de modifier en profondeur le projet initial. Le nouveau plan élaboré par perspective.brussels, l'administration en charge de la planification territoriale, intègre une série de demandes émanant de la société civile et des instances consultatives: une baisse significative de la densité du site, au profit des espaces verts et ouverts pour près de 10 hectares; ainsi qu'une protection accrue pour la biodiversité urbaine sur l'ensemble du site.